Elena i Aleksandra na TRAČ PARTIJI! Ocrnile Božu Džonsa, a za sve okrivile Kristijana: Kad izađe napolje biće MANJI OD MAKOVOG ZRNA (VIDEO)

Nemaju reči hvale!

Najbolje rijaliti drugarice, Elena Petrović i Aleksandra Jakšić danas su ostale same u gazdinoj kući, pa su jedva dočekale priliku da komentarišu Božu Džonsa.

- Boža nije normalan, on je poludeo. On je takav kakav je i takav treba da bude ovde, jedna budala kao on. Ne mogu svi da budu budale kao on, onda to ne bi bilo zanimljivo, kreten -rekla je Aleksandra.

- To je sve od Kristijana video. Boža je tu jer je dvorska luda -tvrdila je Elena.

- Nema on kvalitete kao ličnost, on je malo pokupio od Kristijana -rekla je Aleksandra.

- Ja sam mu dala žišku, bio u Panterima, otišao iza Pantera, otišao kod Kristijana... Dobio krila i vetar u leđa, ali u ovom pristoru. Kad izađe napolje biće manji od makovog zrna. Ja ga kuliram, on ide za mnom, a ovamo mi je*e majku. Klasična bolest, on je klasično bolestan lik -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.