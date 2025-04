ČEKAO ME DA IZVADIM ZUB: Sneža ispričala neobično poznanstvo sa jednim muškarcem (VIDEO)

Sneža Kušadasi ispričala je danas Nikoli Lakiću jednu zanimljivu priču.

- On je našao telefon ispred doma zdravlja, i lik je zvao da mu se vrati telefon. I tata se dogovorio sa njim... I rekao da donese pivo. Video je da dete ima, kad je doneo pivo. Otišao kupio čokoladu, dao joj. Meni tata posle kaže da je vratio telefon liku... Posle par godina mi pomogao, čekao me kod Krsne... To je sestrić našeg najpoznatijeg modnog kreatora - rekla je Sneža.

- Jesi se muvala sa njim? - pitao je Lakić.

- Ne, on je oženjen - odbrusila je Sneža.

