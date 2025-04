OTPISALA SVE IZ ŽIVOTA! Babejićka rešila da okrene novi list - Imala važnu poruku za sve koje je poznavala napolju (VIDEO)

Sinoć je celu noć plakala!

Kristijan Golubović i Lili Stevanović danas su saslušali Aleksandru Babejić koju su, kako ona kaže, izdali najmiliji, pa čak i njena Gaga.

- Imala sam uštekane pare... Samo neka mi sve pošalje u Šimanovce, i nema potrebe da dolazi po mene. Da me bruka na televiziji neće. Šta, čekala da uđem u rijaliti da bi me ostavila? Ja sam rekla, to je najlakše uraditi - rekla je Babejić.

- Sve će biti u redu - ponavljala je Lili.

- Mani se suda. Pričaću ja danas sa tobom, da vidim u kakvom si fazonu. Gde živiš, kako - posavetovao je Kristijan.

