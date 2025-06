'ONA JE OGUGLALA, JA NE' Ognjen nikad iskreniji o rivalstvu sa Božom Džonsom: Opsesivan je, ume da bude naporan... (VIDEO)

Dočekao ga je i drug Veselin Radonjić.

Nakon razgovora sa voditeljkom Anom Radulović, Ognjen Ravić uputio se ka svojoj devojci Eleni Petrović ali i voditeljki Dušici Jakovljević koja je porazgovarala sa njim.

Ognjen je odmah zauzeo mesto do Ene, a onda je otkrio da je presrećan što je ponovo pored svoje devojke.

- Visoko četvrto mesto, ogroman uspeh. Ja sam boži rekao da kada je normalan, mi možemo zajedno, i mi ne bi imali problem da se nije zaljubio u Enu. On je bio naporan, ja sve razumem, ali generalno, neke stvari koje je radio nisu u redu. To je on, i ona je oguglala. Ja sam donekle. Borili smo se, hvala Bogu i dalje smo zajedno - rekao je on.

Autor: D.B.