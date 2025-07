RASKRINKANA DO KOSKE! Gledateljka ispresecala Reu s dešavanjima u Farmerima, Babejićka je dokusurila: Pravili ste me budalom devet meseci, sada NEĆETE! (VIDEO)

Opa!

Voditeljka Mina Vrbaški poželela je dobro veče prvoj gledateljki, koja se nakon kratkog obraćanja Rei i Conji, obratila Aleksandri Babejić.

- Zovem sa Banjice, uključila sam se kada je bila prva emisija, bila je Rea gost. Ja sam gledala od šest ujutru do uveče, ništa mi nije promaklo. Zar nije bilo ono žalosno, tužno kada si ti bila gazdarica?! Jedete pomrfit, mesto, šnicle, palačinke, a stavite u gajbicu kao robovima stavite malo i samo bacite onu gajbu na sto - rekla je gledateljka.

- To nije tako kako Vi kažete. Ja da sam stvarno tako krkala, ja ne bih smršala 25 kilograma, već bi bila malo jača. Ja sam izašla sa 49 punih kilograma. Jedina hrana koju sam ja jela jeste to povrće i krompiri, a davali smo ljudima itekako - rekla je Rea.

- Kada je bio Kristijanov rođendan, jeli ste, pili ste, uzimali ste, on čovek nije mogao sve da ostavi onde, nego je stavio u špajz. Tebe je Lakić podgovorio, tako si mi odstupila za onim stolom i rekla: "To je moj ključ", i izazvala si Kristijana

- Ja sam u tom trenutku, koji, 10. put gazdarica. Meni su došli Lakić i Peca i rekli su mi da ne mogu ništa da uzmu iz špajza. Ja sam u tom trenutku gazdarica, dužna sam da to ispoštujem. Nisam rekla da je to moj ključ, nego sam rekla da se ostavi otvoren špajz i da uzmu šta im treba, ali da ne diraju Kristijanovu hranu - rekla je Rea.

- Sale joj je rekao da podeli to sve - rekao je Conja.

- To je bilo za Vaskrs, nismo imali gde da ostavimo hranu, Kristijan je predložio da ostavimo u špajzu, jer ga nikada niko do tada nije ostavio. Zaključan je bio da bi hrana bila na sigurnom, a onda je Rea došla sa Luksom i rekla da nemamo na to pravo, ali je došla sa namerom da razljuti Kristijana - rekla je Babejićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić