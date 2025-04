Iskreni do koske: Mimas udarila žestoko na Luku, Ana Nikolić ga pred Kordom VINULA U NEBESA (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić kako bi iznela svoju nominaciju.

- S obzirom da sam rekla prošle nedelje sve, ništa se nije promenilo, Luku ostavljam, Sandru šaljem - rekla je Sanja.

- Ništa se nije promenilo, za Luku mislim da je Aladin, Aladin je inače ulični prevarant u crtanom filmu. Sličnost kod tebe i kod Nenada je ta emotivna manipulacija. Smatram da nemaš emociju izgrađenu ni prema jednoj devojci...Ostavljam Luku i to je to - rekla je Teodora.

- Nemam šta mnogo da pričam...Luku malo više znam, Luka uvek sve šta ima, uvek mi donese, daje, pita me šta mi treba, nemam ružnu reč da kažem za Luku, tu je uvek za mene. Sa Sandrom uvek pušim, pijem kafu, neki put nekog ogovaramo, nekada ne. Ona uvek ćuti, nije baš tračara, ona je najmirnija od nas koji se nađemo u pušionici. Meni niko od njih ništa nije napravio nažao, ja ću nju da ostavim, šaljem Luku - rekla je Rada.

- Ja nemam stvarno nešto posebno da kažem i drugačije od prošle subote. Sandra ima te ispade kada je vrlo, da ne kažem, neurotične ispade koji su meni nejasni, kao danas. Više volim iskrenost! Što se Luke tiče, jedino što se promenilo, jeste što je Luka imao neumesnu šalu ispred diskoteke. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Jelena.

- Već sam sve rekla, stojim iza toga, mislim da je Luka lažov, nemam lepo mišljenje o njemu. Kao ideš da tražiš od Drveta zadatak, to što si bio na tajnom zadatku, pa kao pratiš dve devojke, kao koja će da plače, a koja da se smeje. Po meni je to katastrofa! Sandri sam već rekla da joj to ne treba, da se ponižava s tobom i što sebi dozvoljava da bude u toj priči. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Mimas.

- Sandra je jedna normalna žena, jedna fina majka, pristojna, pokazala je konačno zube, sve više i više mi se dopadaš, komentarišeš, dobacuješ, trebala si tako od samog početka. E sad za Luku. Kao što sam rekla, ti si jedan mačo men, kao što si i dokazao sa tvojim devojkama. Ja mislim da si i napolju takav, ali u rijalitiju si, možeš da se igraš s kim hoćeš i želiš. Sada kada si video da se oni igraju sa tobom i ti se igraš sa njima i to se onda sve polako raspada. Ti sada gledaš kako da se poigraš i sa jednom i sa drugom. Šaljem Sandru, ostavljam Luku- rekla je Ana.

Autor: Nikola Žugić