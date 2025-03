Iskreni do koske! Bebica otkrio kako se oseća kad raskine s Teodorom, Sofija vinula Terzu u nebesa: Govorila sam mu ono što bih ja želela da meni neko priča! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Moderator Debate Marko Đedović dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Mislim da od toga ne može da se izleči i ne može da se promeni, mi imamo 30 i kusur godina... Ja mislim da to može vremenom da se promeni. Da, jesam u blažoj varijanti, ja imam neki drugi problem, ja imam problem od ostavljanja i biti ostavljen, kao kako ću dalje?! Teodora i ja imamo neke planove i vizije za budućnost i kada se odvojimo, sve nam to padne u vodu, pa ja gledam na to kao na novi početak. Razmišljam onda da li sam ja spreman da krenem dalje i iz početka - rekao je Bebica.

- Ti si odj*ban, jasno sam ti dala do znanja šta sam radila s tobom, šta se ti mešaš, koji si ti ku*ac - rekla je Teodora Terzi.

- Kada on gleda u staklo, ti gledaš u mene, videćemo večeras - rekao je Terza.

- Nisam opsednuta Nenadom, između nas postoji emocija, smatram da nije zdrava neka emocija, neka bolesna ljubav, ako to postoji i ako na taj način mogu da opišem naš odnos - rekla je Teodora.

- Mislim da opsesija nastaje tamo gde nema ljubavi, nego idealizacije neke osobe. Ja prema Teodori ne osećam opsesiju - rekao je Bebica.

Marko je dao reč Sofiji Janićijević.

- Ja nisam posesivna u ljubavi i u ljubavnim odnosima, nisam opsesivna... Loše utiče opsesija naravno, svaki vid opsesije ili posesivnosti. Ja mislim da je to manjak samopouzdanja i onda traži razlog i greške koje sam ima u drugoj osobi - rekla je Sofija.

- Da li je Terza bio opsednut potrebom za ljubavlju pa je zbog toga pravio greške - pitao je Đedović.

- Ja sam pružila njemu ljubav, pažnju, nisam želela da ga promenim, nego da korigujem... U par navrata mi je rekao da ga niko nikad nije hvalio kao ja... On ne vrednuje sebe i nema samopoštovanje, ja sam njemu govorila ono što bih ja htela da čujem o sebi. Nisam verovala da može da se spusti i da ide iz greške u grešku - rekla je Janićijevićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić