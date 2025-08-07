AKTUELNO

Farmeri

'POGLEDAJ ME, IZGLEDAM KAO MILION DOLARA' Lili Stevanović zapušila usta svima koji je napadaju: Niko ne može da me zove baba, osim dece mog sina! (VIDEO)

I više nego zanimljiva emisija!

Voditeljka Kristina Spalević večeras je u okviru emisije "Narod pita" ugostila Lili Stevanović i Snežu Kušadasi.

Foto: tv narodna

Lili Stevanović je na samom početku emisije istakla da je neke stvari ranije prećutala, ali da sve vidi.

- Mnoge žene su unesrećene. Ja sam u rijaliti ušla u ozbiljnim godinama. Kada sam došla do viška vremena, ja sam ušla,i meni je to interesantno. Ima žena koje su nalazile prostor i vreme da ga troše na to, i ne osporavam. Međutim, te žene su duboko isfrustrirane, nesrećne... Bile su unesrećene... Neke su nalazile greške u tim ženama, i kada god vide atraktivnu ženu, one napadaju - rekla je Lili.

Foto: tv narodna

- Ja Kristijana i tebe volim, nemoj da se ljutiš... - dodala je Lili.

- Ja sam ono veče pukla kada je ona žena rekla da je Kristijan mogao da bude s asvim farmerkama. Ja sam se tada ogradila... Mora da se zna to. Ja imam 50 i kusur, a te devojke 20 i nešto... Uvlače se Kristijanu, a osporavaju mene - dodala je potom.

- Pogledaj mene, izgledam kao milion dolara. Ja sam baba samo kada moj sin bude dobio dete. Svi mogu da me gledaju i da se dive - rekla je Lili potom.

Foto: tv narodna

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: D.B.

