MOJ BIVŠI MUŽ IMA NEKOG SVOG... Elena progovorila o novoj ljubavi, osvrnula se na sina, pa ZAKUCALA Božu za dno: Oteo je Runji telefon i zvao me je... (VIDEO)

Voditeljka Kristina Spalević u novom izdanju emisije "Farmeri - Narod pita" ugostila je Lili Stevanović i Elenu Petrović.

- Ovde Miroslav iz Zemuna. Hteo sam da vas pozdravim i hteo sam da pitam Elenu kakva je situacija sa Milošem - rekao je gledalac.

- Naravno da jeste, srećna sam i zaljubljena, pričala sam o njemu i upoznavanju, za sada ide sve glatko - rekla je Elena.

- Želim ti da svaki dan budeš sve bolje. Slažem se sa Kristinom da si bila najlepša, najvrednija i najurednija učesnica na Farmi, tri ili četiri puta si se presvlačila. Rekla si da već imaš ugovoren odlazak na more - rekao je gledalac.

-Ići ćemo, samo što moj bivši muž ima neku osobu pored sebe, pa će moj sin da ide sa njim, pa ću da iskoristim da odem s njim posebno na more, imamo ceo avgust još uvek...Moram da se izvinim, uzeo je Runji telefon i zvao me je na reklamama, ne kačim ništa na stori na instagramu, a pošto vidim da mi je veliki fan, počeću da kačim - rekla je Elena.

- Šta ti je to Boža rekao - pitala je Kristina.

- Ima tih nekih stranica koje šalju moj profil i profil mog dečka i Ognjenu i Boži, ne znam. Rekao mi je da zna da mi je žao, vrištala sam od smeha. Rekao je: "Ti se kaješ što nisi htela sa mnom da trošiš 10.000 evra, ne znam šta ćeš sada da radiš kada nemaš para", ne znam samo kako živim ako nemam pare?! Znam da treba da ide sa Viktorijom na Zlatibor, već mesec dana on ide, nikako da krene. Pričao je da ga uhodim, ne zanima me Boža Džons, vodim svoj život - rekla je Elena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić