OVO JE SAMO ANTARA ZABELEŽIO! Evo dokaza koliko RADOMIR znači ŠPANCIMA

Smrt Radomira Antića, jedinog trenera na svetu koji je vodio tri najveća španska kluba, Real, Atletiko i Barselonu, potresla je sve u ovoj zemlji.

I u teškim trenucima kada koronavirus odnosni dnevno na stotine žrtava, Španci su naslovne strane posvetili srpskom stručnjaku Radomiru Antiću.

Tako "Marca", najuticajnija novina u Španiji, šalje poruku "Radomire, volimo te".

"Postoje ljudi koji su rođeni u Žitištu, malenoj zabiti u Srbiji, a bliski su nam kao da su iz Aranhuesa. To je slučaj Radomira Antića. U svim svojim kancelarijama, jedina profesija mu je bila fudbal. Bio je igrač, trener, selektor i komentator. Jedino nije bio predsednik. Zato što to nije ni želeo. Obukao je trenerku i u njoj stigao do najvećih visina. Jedini je čovek u istoriji koji je određivao sastave Reala, Barselone i Atletika. Sveto trojstvo. Radio je sa maršalima zavera, predsednicima Mendozom, Hilom i Gasparom. Bio je to put prepun zamki kao rtani front u Vijetnamu, ali ih je on prolazio kao kapetan mirnoće i general fudbala", stoji u komentaru ovog lista.

List "As" je u vrhu stranice uz Antićevu sliku napisao: "Trener za sve."

📆 Nuestra portada de hoy, 7 de abril

📰 Mbappé 2021

"Mundo deportivo" ističe da je Radomir Antić bio velikan.

🗞️ La portada del martes 7 de abril



🙏 Se va un grande

Ni katalonski "Sport" nije propustio priliku da Antiću ukaže čast, uz reči da je "otišao Radomir Antić, trener Barselone, Atletika i Reala".