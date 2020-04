VELIKA ČAST! BEKAM, SKOLS, GIGS I SAVO MILOŠEVIĆ - Trener Partizana dobio veliko priznanje: Izabran u idealni tim sa ZVEZDAMA JUNAJTEDA

Naime, Milošević je "osvanuo" na zvaničnom sajtu Mančester junajteda kao jedan od "idealnih 11" saigrača čuvenog Dvajta Jorka.

Nekadašnji napadač Trinidada i Tobaga je za "đavole" nastupao od 1998. i bio deo legendarne ekipe koja je osvojila "triplu krunu" 1999. godine.

Novinari koji prate Mančester Junajted napravili su najbolju postavu Jorkovih saigrača u čast toga što su ove nedelje " crveni đavoli" trebalo da se sastanu sa Aston Vilom, u kojoj se Jork nadavao golova pre nego što je prešao u Mančester.

Milošević je delio svlačionicu sa Jorkom 1996. godine u Aston Vili, kada su osvojili Liga kup.

League Cup 1996: #OnthisDay – #AVFC beat @LUFC 3-0 at Wembley, after Milosevic, Taylor and Yorke goals. pic.twitter.com/Hl2p2iXHMF