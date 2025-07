Romeo Savić (24), "kralj beogradskog podzemlja" i vlasnik najteže kajle od 700 grama, pronađen je mrtav ispred svog stana na Voždovcu pre skoro 30 godina.

Malo pre smrti, početkom septembra 1994., iz samo njemu znanih razloga odlučio je da javno iznese teške optužbe na račun pojedinih policajaca. Dva meseca kasnije, 8. novembra, preminuo je pod čudnim okolnostima.

Obdukcijom je utvrđeno da je Savić imao tragove kokaina u krvi, međutim, podzemlje je verovalo da su mu se osvetili policajci koji su se bavili dilovanjem droge.

PRAVI RAZLOG SMRTI OTKRIVEN NAKON 30 GODINA!

Nekadašnji komandir straže u Okružnom zatvoru u Beogradu, Jordan Antonić tvrdi da je te kobne večeri bio prisutan na žurci posle koje je Savić preminuo i otkriva pravi razlog njegove smrti.

- Bio sam prisutan na žurci posle koje je umro Romeo Savić. Nema tu nikakve misterije. Bilo je tu to društvo Voždovčana i neke devojke. Bila je tu kristalna vaza puna "belog praha", Romeo je uzeo i napravio crtu, uzeo slamčicu i povukao to. Onda mu je glava klonula, ovi su videli da mu je pozlilo i Žuća i ne znam još ko su ga ubacili u kola valjda da ga voze kući. On je u međuvremenu "overio" u autu i oni su ga samo izbacili tu ispred zgrade -rekao je Savić.

Iako je živeo brzo i umro mlad, Romeo Savić je do danas zadržao sliku buntovnog, uličnog borca protiv korumpirane policije i dileraja i ostao zapamćen kao jedan od najradikalnijih likova beogradskog asfalta ’90‑ih.

Sahranjen je pored drugih legendi podzemlja, poput Gorana Vukovića "Majmuna" i Bojana "Boki Čelika", na Voždovcu

Autor: Iva Besarabić