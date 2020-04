Fudbal u Poljskoj se vraća 29. maja? Moravicki: Imamo dobro definisan plan nastavka takmičenja

Fudbal u Poljskoj stopiran je sredinom marta, a premijer Mateuš Moravicki i ministarka sporta Dantua Dmovska Andrzejuk najavili su da bi prvenstvo moglo da se nastavi krajem sledećeg meseca.

The Ekstraklasa has confirmed that the league will officially return on the 29 May after the PM Mateusz Morawiecki accepted their plans. Obviously matches will be played behind closed doors https://t.co/n3Gm1BoUzF