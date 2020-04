Maradonin dres prodat za 55.000 evra na humanitarnoj aukciji (VIDEO)

Maradona je danas zahvalio bivšem saigraču Ferari na toj prodaji. Maradona je svoj dres reprezentacije Argentine sa brojem 10 poklonio Ferari kada su zajedno igrali u Napoliju.

Kako su preneli italijanski mediji, Ferara i Fabio Kanavaro su osnovali fondaciju kako bi prikupili novac za njihov rodni grad Napulj kao pomoć u krizi tokom pandemije korona virusa.

Maradona’s shirt was sold for 55,000 euros to help the Corona victims https://t.co/7BeCAMNkYo pic.twitter.com/cG6ORVKFvl