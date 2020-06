ČUDO OD DETETA KOM SE I NOVAK DIVI! Ima samo ŠEST godina i ČETIRI MILIONA fanova na Instagramu, a sa loptom zna BAŠ SVE! (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

A big thank you to the incredible football star, Lionel Messi, and to the amazing FC Barcelona. Lionel has always been agreat inspiration to Arat and his recent comment has sparked a great deal of joy and motivation to Arat. Arat has said "I knew Lionel Messi would watch my videos, because he is my best friend and I'll defintely meet him someday." This is no longer a dream for him, it is reality. Much love to Messi ♡ @leomessi @fcbarcelona تشکر آرات از لیونل مسی و باشگاه بارسلونا بخاطر همه این اتفاقات خوبی که برای آرات رقم زدند. یک تشکر ویژه از امیر تتلو خواهیم کرد که حتما باعث این اتفاقات خوب برای آرات بود. @tataloo #leomessi #fcbarcelona #tataloo #arathosseini