FULAM SLAVI! MITROVIĆ SE VRAĆA U PREMIJER LIGU! Brajanov gol sa 35 metara i srpski napadač odveli "Kotidžerse" u elitu!

Strelac za Fulam pred praznim tribinama stadiona Vembli u Londonu bio je Džo Brajan, u 105. i 117. minutu. Gol za Brentford u 120. je dao Henrik Dalsgard.

Brajan je prvi gol dao iz slobodnog udarca, sa više od 35 metara, tako što je iznenadio protivničkog golmana koji je očekivao centaršut.

Drugi je postigao posle lepe akcije i duplog pasa sa srpskim fudbalerom Aleksandrom Mitrovićem.

Mitrovićev nastup za Fulam je bio upitan zbog povrede, a ušao je u igru u nadoknadi regularnog dela.

Mitrović je dobio žuti karton neposredno pre gola Fulama.

Fulam se tako vratio u Premijer ligu posle jedne sezone provedene u drugom rangu takmičenja.

Osim Fulama, plasman u Premijer ligu izborili su još Lids junajted i Vest Bromvič Albion.

Iz Premijer lige su ispali Bornmut, Votford i Norič.

The moment Fulham were promoted back to the Premier League 🎉



[@DAZN_CA]pic.twitter.com/pPTNcH5lGR