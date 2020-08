SINIŠA MIHAJLOVIĆ POZITIVAN NA KORONAVIRUS! FK ''Bolonja'' saopštila lošu vest

To su potvrdili italijanski mediji, pa je "upaljen alarm" jer je Mihajlović deo rizične grupe, jer se tek nedavno oporavio od leukemije.

Bologna confirm that coach Sinisa Mihajlovic has tested positive for COVID-19, potentially a very serious situation, as he is in a high-risk group https://t.co/OIBWhzIVcK #SerieA #Bologna #Serbia pic.twitter.com/SLdVXI29rc

U poslednjih nekoliko nedelja, Mihajlović je uživao sa porodicom u odmoru i bio je deo masovnih okupljanja, a sada je na testovima potvrđeno da je negde i zaražen.

Na sreću, za sada je asimptomatičan i ne oseća nikakve uticaje virusa, ali će ostati u izolaciji u naredne dve nedelje.

