NAPET POČETAK DRUGOG POLUVREMENA! Bajern - PSŽ 1:0

DRUGO POLUVREME

74. minut - Mbape pada u kaznenom, a sudija pokazuje da nema penala.

72. minut - Tuhel poziva Drakselera koji ulazi umesto Erere.

68. minut - Dvostruka promena u redovima Bajerna. Kutinjo menja Gnabrija, dok je Perišić na terenu umesto Komana.

65. minut - Promena u PSŽ-u, Verati menja Paredesa.

62. minut - Ponovo je Koman bio u šansi! Uspeo je da prevari i Navasa, ali Tijago Silva izbacuje loptu sa gol linije

59. minut - GOL za Bajern postiže Koman!

53. minut - Orsato častio igrače sa dva žuta kartona

52. minut - Dva oštra starta na Nejmaru i odmah napetost

49. minut - Treći korner za Bajern

POLUVREME

45+1. minut - Bajern traži penal! Sudija samo odmahuje rukom!

45. minut - Mbape je bio u sjajnoj šansi! Di Marija mu je dodao loptu, a ovaj iz neposredne blizine šutirao preslabo i pravo u Nojera.

25. minut - Povredio se Džerom Boateng. Umesto njega na terenu Nikas Zule.

Jerome Boateng is forced off in the Champions League final due to injury.



Get well soon 🙏 pic.twitter.com/FRiDIfKJLC