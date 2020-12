Mirosavljević: Ima još mnogo da se igra, cilj je Evropa

Sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević rekao je danas da do kraja takmičenja u Super ligi Srbije ima još mnogo da se igra i istakao da je cilj ekipe sa Banovog brda mesto koje vodi u Evropu.

"Generalno, možemo da budemo zadovoljni, mada smo svesni da je moglo i bolje. Imali smo nekih propusta, prosuli smo neke bodove koje nismo smeli. Sa tih nekoliko bodova, to bi bilo zaista dosta dobro", rekao je Mirosavljević, prenosi klub.

"Ne bih se mnogo obazirao o tome šta ćemo učiniti u preostala tri meča do kraja prvog dela šampionata, jer je krajnji cilj najbitniji. Da ne okolišam, to je mesto koje vodi u Evropu, a ima još mnogo da se igra", dodao je on.

Na pitanje da li očekuje još bolji Čukarički na proleće, Mirosavljević je odgovorio: "Naravno".

"Kao veliki neuspeh apostrofirao bih eliminaciju iz Kupa, i u tom takmičenju Čukaričkom su ciljevi bili najviši. Iskreno, nismo se nadali tome, to je ostavilo goran ukus. To je iza nas, sad se okrećemo prvenstvu i zacrtanom cilju", rekao je on.

Posle 17 odigranih utakmica u domaćem šampionatu Čukarički je peti na tabeli. Uz Čukarički na tabeli je Proleter sa istim brojem bodova, bod više ima subotički Spartak...

"Svake godine prvenstvo je sve izjednačenije, evo to je kulminiralo u tekućem šampionatu. Veliki broj ekipa je u vrhu, podjednakog su kvaliteta, takodje planiraju da se bore za mesto koje vodi u Evropu. Smatram da mi imamo kvaliteta i da ćemo mi biti ti koji će u medjunarodna takmičenja", rekao je Mirosavljević.

"Ali, jedno je to što mi mislimo, jedino merilo je teren, tu moramo da pokažemo da smo najbolji", dodao je.

Kako je rekao, zbog pandemije korona virusa, ekonomija u velikom broju zemalja je u problemu, a to se reflektuje i na sport.

"Sve je to uticalo na transfere, na prodaju, na dolaske... Pa i na naš tim. Imamo izuzetno kvalitetne igrače, interesovanje naravno postoji, ali je sve dosta otežano zbog kompletne situacije", rekao je Mirosavljević.

Čukarički je i u takvoj situaciji pojačao svoje redove, pošto su na Banovo brdo stigli Danilo Pantić i Srdjan Mijailović.

"Uspeli smo u tome, ali isto tako moramo i da prodajemo igrače, da obezbedimo normalno funkcionisanje i egzistenciju kluba", rekao je sportski direktor Čukaričkog.

Od proleća član Čukaričkog biće i Djordje Jovanović, nekadašnji napadač Partizana, Lokerena i Kadiza.

"Biće veliko pojačanje, baš u pravom smislu te reči. Odličan je igrač, to će tek pokazati. Na žalost, nije imao pravo nastupa u ovom delu prvenstva, ali od januara biće veliko osveženje za ekipu", rekao je Mirosavljević.

Za razliku od prethodnih godina, kad je zimske pripreme obavljao na Kipru, Čukarički će se ove godine preseliti u Tursku gde će boraviti od 15. do 29. januara.