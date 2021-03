Krstajić objasnio zašto je oduzeo kapitensku traku Ivanoviću

Nekoliko meseci uoči Svetskog prvenstva 2018. u reprezentaciji Srbije dogodio se presedan – promena kapitena.

Novi selektor Mladen Krstajić je odlučio da oduzme kapitensku traku Branislavu Ivanoviću i da je Aleksandru Kolarovu.

Ivanović je sportski prihvatio tu odluku, ali je Srbija ostala bez velikog vođe, jer posle Mundijala više nije nastupao za nacionalni tim, a sredinom prošle godine je i tadašnji selektor Ljubiša Tumbaković potvrdio da se oprostio od reprezentacije.

Igor Matić novi koordinator instruktorske službe FSS

Tri godine kasnije Krstajić, sada trener superligaša TSC-a iz Bačke Topole, objasnio je ovu kontroverznu odluku koja je umnogome uticala na odnose i atmosferu u nacionalnom timu.

"Nije tu bilo nerazumevanja. Poštujem Baneta i njegovu karijeru, čak smo nešto malo i igrali zajedno u reprezentaciji. Razmišljao sam na duže staze. Danas je neko tu, sutra dolazi neko novi. Hajde da ne pravimo mitove. Imao sam viziju da podmladim reprezentaciju. Gledao sam da neko ko može više da doprinese bude novi kapiten. Moja ideja je bila Aleksandar Kolarov. Moja odluka i moj stav. Nema tu bilo kakve sujete i bilo čega protiv bilo koga. Da se vrati situacija opet bih isto uradio", rekao je Krstajić za "Kurir".

"Verujem da je Kolarov mogao da izvuče više od svlačionice. Nešto lično protiv Baneta, ili bilo koga, nemam ništa. Onda ide priča, da li ću ga staviti, ili neću. Da li će Bane srušiti Dekija Stankovića? Hajde sad da gledamo Mitrovića, da ga guramo, da ima 110 utakmica. Ako nastavi ovako, srušiće sve rekorde. Kakve veze da li neko ima 30 ili 50 utakmica? Čime se mi bavimo? To su srpska posla! Ko ima najviše utakmica u dresu Srbije? Baš me briga! Ne interesuje me! To su nebitne stvari u životu", dodao je bivši selektor.