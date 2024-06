Srbija je dobra, a Jokić šampion: Selektor drim tima u strahu od Pešićevih Orlova

Stiv Ker selektor košarkaša SAD pohvalno je govorio o reprezentaciji Srbije.

Srbija i SAD igraće u istoj grupi u Parizu na Olimpijskim igrama i selektor američkog tima Stiv Ker kaže da im neće biti lako protiv "Orlova".

"Srbija je veoma dobra. Gledao sam ih prošle godine, pa iako nismo igrali protiv njih uspeli smo malo da ih uhvatimo na delu. Svetislav Pešić je uradio dobar posao. Jokić nije igrao, a opet su imali veoma dobru ekipu koja je igrala i napad i odbranu na visokom nivou. Jokić je spektakularan, sjajan igrač, pravi šampion i biće nam veoma teško protiv njih. Imaju mnogo igrača koji su igrali prošle godine i igraće ove tako da sam uzbuđen zbog tog duela. Znamo koliko su dobri", rekao je Ker.



Selektor Srbije Svetislav Pešić je nedavno rekao da je ovaj sastav SAD jači od čuvenog "Tima snova" iz 1992. godine, što je i sam Ker prokomentarisao

"Mislim da sa ove tačke gledišta možemo reći da je ovaj tim prilično jak. Činjenica je da od 1992. godine i tog "Tima snova" svetska košarka izgleda drugačije i timovi su dosta bolji. Globalizacija košarke je uradila svoj posao. Čak Dejli, selektor tog tima iz 1992. godine, nije pozvao nijedan tajm-aut tokom turnira. Niko ih nije ugrozio, a iako mi imamo tim prepun zvezda i budućih članova Kuće slavnih, imamo i pretešku konkurenciju u vidu Srbije, Francuske, Nemačke i Španije. Sve su to sjajne ekipe i nijedna pobeda za selekciju SAD nije garantovana. Mi to dobro znamo, ja to dobro znam. Osvojili smo zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, a izgubili od Francuske u grupi. Imali smo bolju konkurenciju nego 1992. godine što je ona bila, pogotovo finale sa Francuskom koje je bilo napeto", poručio je Stiv Ker, trener Golden Stejta i selektor SAD.

Autor: Dubravka Bošković