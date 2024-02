STIGLI NA MESTO TRAGEDIJE: Kako je vratiti se gde Dejan Milojević preminuo

Stiv Ker, legendarni trener Golden Stejt Voriorsa predvodio je delegaciju "ratnika" na sahrani bivšeg saradnika i prijatelja Dejana Milojevića.

Američki strateg nije vodio tim u pobedi nad Jutom u Solt Lejk Sitiju, a zamenio ga je jedan od asistenata Keni Atkinson.

Iskusni stručnjak je pre utakmice pričao kako je za njega i ekipu bilo iskustvo igrati u mestu gde je legendarni Miloje izgubio život i bez glavnog trenera.

- Nije idealna situacija na mnogo načina, sa ličnog pogleda. Ovde smo u Juti gde je Deki imao incident. Znate, teško je. Ali kao profesionalac morate da idete dalje. Naš posao kao profesionalaca je da morate da nastavite dalje, ali takođe da pamtite. Pričali smo o tome sa igračima ovog jutra. Hajde da nastavimo dalje - ne, hajde da pamtimo, ali svakako imamo posao da obavimo večeras - rekao je Atkinson.

Na konferenciju za medije Drejmond Grin došao je sa majicom "Brate" u čast Milojevića. Priznao je da im je bilo teško što su u ovom gradu posle tragedije.

Kenny Atkinson spoke on the Warriors being back in Utah for the first time since Dejan Milojević's passing 💔 pic.twitter.com/mihkNU0apm