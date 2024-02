Nagrada za velikog prijatelja Dejana Milojevića! Nema dileme - apsolutno je zaslužio!

Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker, čovek koji je "kupio" sve u Srbiji u danima tuge zbog prerane smrti Dejana Miljevića, nalazi se u centru pažnje NBA lige.

Čelnici Voriorsa odlučili su da nagrade svog prvog trenera novim ugovorom, koji će ga lansirati u istoriju najjače košarkaške lige na svetu.

Keru je ponuđena plata od 17,5 miliona dolara po sezoni (za dvogodišnju saradnju), a to je novac koji niko nikada nije dobio do današnjeg dana.

Dosadašnji rekorder bio je čuveni Greg Popović sa 16 miliona, Erik Spolstra je na 15, a Morti Vilijams na 13,1 milion dolara.

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU