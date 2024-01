DEKI, OVO JE ZA TEBE! Cela Amerika bruji o potezu Golden Stejta

Golden Stejt Voriorsi su ponovo pokazali koliko cene sve što je Dejan Milojević uradio za četvorostruke NBA šampione.

Rukovodstvo kluba je donelo još dve odluke kojima će odati počast preminulom srpskom stručnjaku.

Prva je da će do kraja sezone na dresovima i trenerkama nositi inicijale DM u čast Dejana Milojevića. Isti logo će takođe stajati u srcu na parketu na svim utakmicama koje će Voriorsi do kraja sezone odigrati u svom Čejs centru.

Srbin je u stručni tim Voriorsa stigao 2021. godine i sa Golden Stejtom je osvojio šampionski prsten 2022. godine.

Koliko je prerani odlazak Dejana Milojevića u 47. godini ostavio traga u kolektivu govore izjave Drejmonda Grina i trenera Stiva Kera.

Najveći igrač u istoriji te franšize Stef Kari je istakao da ni on nije mogao da propusti meč Partizana i Mege u kom je pomoćnom treneru Golden stejta odata počast.

"Gledao sam utakmicu njegova dva bivša tima u Srbiji. Ne mogu ni da zamislim kako bi bilo da sam bio u Areni da osetim tu energiju. Želimo da uradimo nešto slično", rekao je Kari.

