GOLDEN STEJTE SE OGLASIO ZBOG DOLASKA STIVA KERA NA SAHRANU DEEJANA MILOJEVIĆA: Srbija će zbog ovoga još više da ih zavoli!

Košarkaški svet ovog ponedeljka u suzama se oprostio od legendarnog košarkaša i trenera, Dejana Milojevića, koji nas je prerano napustio 17. januara, a među brojnim ljudima koji su došli da se oproste od legendarnog košarkaša i stručnjaka bio je i trener GHolden Stejta Stiv Ker, kao i čelnici Golden Stejt Voriorsa.

Tako, Stiv Ker i Voriorsi su pokazali da im je NBA u potpuno drugom planu, a na ovaj način su pokazali koliko cene srpskog stručnjaka. Tako, oglasio se i sam klub koji je objavio razlog izostanka prvog trenera sa meča.

- Pomoćni trener Voriorsa, Keni Atkinson, će večeras biti privremeni glavni trener tima protiv Jute, umesto Stiva Kera, koji će prisustvovati komemoraciji Dejana Milojevića u Srbiji sa ostalim članovima organizacije.



Warriors assistant coach Kenny Atkinson will serve as the team’s acting head coach tonight at Utah, in place of Steve Kerr, who will be attending Dejan Milojević‘s memorial service in Serbia with other members of the organization.