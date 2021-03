OJADILI GA ZA POLA MILIONA EVRA: Poznato šta je sve bilo u SEFU opljačkanog fudbalera PSŽ-a

Veliku dramu preživeli su Di Marija i Markinjos, fudbaleri PSŽ-a čiji su domovi, a i porodice, bili na udaru pljačkaša u nedelju uveče.

Sve se odvijalo dok su napadači znali da fudbaleri nisu kod kuće, pošto su igrali utakmicu Lige 1 protiv Nanta.

Anhel Di Marija je zbog toga čak i zamenjen na meču, teren je napustio u suzama, ali srećom njegova supruga i deca nisu bili meta napada.

Ali jesu dragocenosti, "Lekip" tvrdi kako su razbojnici odneli sef iz Di Marijinog doma u kom su bili nakit i satovi procenjene vrednosti na oko pola miliona evra.

