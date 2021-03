OVO SE NE PAMTI U ISTORIJI! Zvezda i Partizan imaju vezanih čak 30 pobeda! Očekuje se žestok derbi!

Nikada u istoriji srpskog fudbala nije se desilo da Zvezda i Partizan paralelno zabeleže po 15 trijumfa.

Dominacija Zvezde i Partizana kakavu srpski fudbal ne pamti! Obično je u prošlosti po jedan od večitih ima seriju pobeda, ali nikada se nije desilo da oba kluba dođu do po 15 trijumfa u nizu.

Sve to predstavlja sjajnu uvertiru pred večiti derbi koji je na programu 7. aprila. Tada će jedna od serija (a, možda i obe) da bude završena. Do tada najveće srpske klubove čekaju dva kola prvenstva, ali ako je suditi po dominaciji koju gledamo iz kola u kolu, gotovo da su minimalne šanse da ne dođu do maksimalnog učinaka.

Jedna strana medalje su kvalitetni timovi koje imaju večiti i to niko ne može da ospori, ali jak utisak predstavlja i glomazna liga u kojoj ima ekipa kojima tu nije mesto po kvalitetu. Ideja o čak 20 klubova potpuni je debakl i jedan od razloga ovakve dominacije večitih.

Za najveću osudu je činjenica da se mnogi timovi unapred predaju pred Zvezdom i Partizanom tako što izvode veliki broj bonus igrača (momci do 21 godine)?! Valjda bi trebalo da duel protiv beogradskih klubova bude najvažniji u sezoni i prilika da se klubovi pokažu na velikoj sceni u najboljem mogućem svetlu.

Ljubitelji fudbala nadaju se da će se dominacija večitih preneti sa Super ligi na Evropu. Posebno sada kad smo na korak od dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Serija Zvezde - postigli 38 golova! Voždovac 4:1, Mačva 4:0, Čukarički 2:0, TSC 3:1, Proleter 4:0, Spartak 2:1, Radnički 1:0, Novi Pazar 3:1, Metalac 1:0, Bačka 2:0, Zlatibor 1:0, Rad 3:0, Vojvodina 2:0, Inđija 2:1, Radnik 4:1

Serija Partizana - postigli 45 golova! Zlatibor 5:1, Rad 5:0, Vojvodina 2:0, Inđija 6:0, Radnik 3:0, Javor 1:0, Novi Pazar 4:1, Napredak 3:0, Mladost 4:0, Voždovac 2:0, Čukarički 1:0, TSC 4:0, Proleter 1:0, Spartak 2:1, Mačva 2:0

Da nisu imali slabiji početak sezone, crno-beli bi bili uz rame Zvezdi u borbi za titulu.

Ovako, zaostatak od devet bodova teško je nadoknadiv za klub iz Humske, posebno ako se uzme u obzir kako prolazi ostatak lige u mečevima sa večitima.

Remi sa Mladosti na domaćem terenu i poraz od Novog Pazara na gostovanju skupo koštaju crno-bele.