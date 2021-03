(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) Golman Slavije pokazao ISKASAPLJENO LICE! Otvorenim ĐONOM dobio udarac direktno u glavu - BRUTALNO!

Fudbaleri Slavije iz Praga napravili su iznenađenje i eliminisali Rednžerse nakon poraza na svom terenu, ali je njihova velika pobeda ostala u senci povrede koju je pretrpeo golman Ondrej Kolar.

Čuvar mreže tima iz Češke stradao ej priliko jedne intervencije u 62. minutu, a to što je uradio fudbaler tima iz Glazgova Kemar Ruf je za svaku osudu.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z