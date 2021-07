TRANSFER KARIJERE: Srpski golman zvanično novi član španskog kluba

Ovaj 29-godišnjak je se obavezao na četvorogodišnju vernost klubu iz Andaluzije koji je uzgred jedan od najjačih u zemlji.

Dmitrović će biti konkurencija Tomasu Vacliku i Bonou, a treba reći da je na "Ramon Sančez Pishuan" stigao kao slobodan igrač.

Reprezentativac Srbije je tako prvo pojačanje Sevilje u ovom prelaznom roku, a stigao je iz Eibara čiji je gol čuvao poslednjih od 2017. godine.

Karijeru je započeo u mlađim selekcijama Crvene zvezde, a potom je preko Ujpešta, Čarltona i Alkokrona stigao u redove Eibara.

🚨 @the_mitrovic1 has signed for #SevillaFC and will be unveiled tomorrow at the Ramón Sánchez-Pizjuán. 🔝🧤



Welcome to Sevilla, Marko!#WeareSevilla #NeverSurrender