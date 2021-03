Fudbalski klub Inter predstavio novi grb

Pod nazivom "Moje ime je moja priča", Inter je predstavio grb koji se sastoji od belih slova I i M, po imenu kluba i grada Milana, za razliku od dosadašnjeg grba na kome su bila ispisana slova F, C, I, M.

Slova I i M su izvezena na plavoj podlozi, oivičena belom i crnom bojom.

Kako je prenela Gazeta delo Sport, novi grb će odmah biti korišćen na pojedinim zvaničnim proizvodima Intera. Fudbaleri će nositi trenerke sa novim grbom na zgrevanju uoči utakmice sa Kaljarijem, 11. aprila.

Prvu utakmicu u dresovima sa novim grbom, fudbaleri Intera odigraće na početku sledeće sezone.

Na društvenim mrežama brojni navijači Intera izrazili su nezadovoljstvo izgledom novog grba.

MY NAME IS MY STORY.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Aa5fFFYO7J