LUKAKU JE SREĆAN U INTERU! Belgijanac ima ponude iz Premijer lige, ali neće da se vraća u Englesku

Inter je uspeo posle devet godina da skine Juventus sa trona u Italiji. "Nerazuri" su osvojili Seriju A, a jedan od najzaslužnijih za Skudeto je sjajni belgijski napadač Romelu Lukaku.

Znao je Belgijanac i da proslavi titulu. Lukaku je izašao na ulicu, slavio sa navijačima. Bio je u automobilu i predvodio kolonu vozila koja je kružila ulicama najvećeg grada Lombardije. Time je još više kupio navijače koji ga obožavaju, ali najnovija informacija će ih tek oduševiti.

Naime, posle odlične sezone za 27-godišnjaka iz Antverpena interesovanje su pokazali Čelsi i Mančester siti.

Međutim, ponude su odbijene i to ne od strane Intera, već od strane Lukakua. Kako se navodi, Belgijanac ne želi da se vraća u Englesku i to je jasno stavio do znanja svojim menadžerima.

- Prošla godina je bila dobra, ali ova sezona je najbolja u mojoj karijeri. Divno je i nadam se da ću ovako nastaviti, želim svima da zahvalim, zaista sam srećan. Srećan sam zbog svih navijača Intera širom sveta, zbog ekipe, zaposlenih u klubu, predsednika. Ovo je divna sezona i zaista sam ponosan što igram za Inter - rekao je Lukaku za "Skaj Italija".

Nema sumnje da bi Inter mnogo dobio sa ovim, posebno ako se zna koliko strelac 21 gola u Seriji A (za sada) znači "nerazurima".