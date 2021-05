Stanojević iskreno o odlasku Asana: Šokirao nas je, ali neću da kažem ništa loše o njemu

Trener Partizana ističe da je ovo poslednji put da priča o odbeglom Japancu.

Aleksandar Stanojević, trener Partizana, našao se u nezavidnoj situaciji i ispao je "kolateralna šteta" u sukobu Takume Asana i uprave kluba, pa je tako ostao bez svog najboljeg igrača za kraj sezone i najbitniji meč kao što je finale Kupa protiv Crvene zvezde, zakazano za 25. maj na Marakani.

Pred meč protiv TSC-a (sreda od 16.00) najveći deo je posvećen Asanu, a Stanojević je hteo da se ovim stavi tačka na situaciju oko Japanca.

- Ja bih danas poslednji put pričao o Asanu, stavio bih ovim tačku, jer je on otišao sada. Bio je to veliki šok za nas, sigurno da dosta utiče, imao je veliki uticaj na našu igru, imali smo sjajnu transformaciju zbog njegove brzine, dosta smo kao tim izgubili, videćemo u narednom periodu kako ćemo pokušati to da rešimo, radićemo na treninzima.

- Ovo je došlo kao šok, jer je činjenica da je otišao, a da nije pokazivao nikakve znake da bi mogao da ode. Video sam da su igrači dali neke izjave da su razočarani, mogu da ih razumem, znam koliko su ga voleli. Ovo je šok početni, nadam se da ćemo snagom našeg kolektiva da prebrodimo to.

- Ja o Asanu neću reći nijednu lošu reč, bio je neverovatan profesionalac, kakvog dugo nisam video, sve što je radio, radio je sa osmehom. Ne mogu ništa da kažem loše o njemu. Ja razumem ljudske različitosti, on je imao mogućnost da priča sa nama, da da pismo upozorenja klubu, da obavesti o svojim namerama, jedino tu mogu da imam neku zamerku, da smo mogli da pričamo, da rešimo na taj način problem. U Japanu šef stanice ako zakasni voz izvrši samoubistvo, moramo da razumemo ljudske različitosti. Žao mi je naravno - rekao je Stanojević.

On ističe da nije pitanje za njega kako će odlazak Asana uticati na prelazni rok, jer se računalo na novac od prodaje Japanca.

- Nije naravno to pitanje za mene, svako radi svoj deo posla, ja kažem ljudima iz kluba šta mi je potrebno, oni posle rešavaju na osnovu budžeta.

Stanojević je otkrio da je svakih 4-5 dana pričao sa Asanom i nije mu nikada ukazao da postoji bilo kakav problem.

- Sa njim sam individualno pričao svakih 4-5 dana, neke utakmice je počinjao, neke je ulazio, jer je imao problem sa tetivom, hteli smo da pravimo strategiju za finale Kupa. Nit je nagovestio, niti je rekao, bio je profesionalan, zato je svima nama šok ovo što se desilo.

Upitan je i da li veruje da je Asano kontaktirao upravu kluba o neisplaćenom novcu.

- Nema tu šta, svi smo surovo profesionalni. Nema tu verujem, ne verujem. Nas nije obavestio pred odlazak, da kaže da ima problem i ako ne dođe do isplate da će da ode iz kluba. Samo mi je to zasmetalo. Jer znam da ni klub nije obavestio poslednjih 15 dana, nije ni pismo upozorenja poslao. Ne znam te odnose, pričam za poslednjih 15 dana šta se desilo - istakao je Stanojević, koji naglašava da nije lično pogođen jer sve gleda sa profesionalnog aspekta.

- Što se tiče ličnog, ja sam profesionalac i lično me ništa ne pogađa, naročito jer je u pitanju i stranac. Mogu da pričam o ličnim stvarima kada je neki igrač koji je tu dugo sa mnom, iz omladinske škole, ili koji je sa mnom u oba mandata, ovako gledam maksimalno profesionalno, nisam ljut na njega, nemam nikakav lični odnos.

- Što se nas tiče, i stručnog štaba i igrača, mislim da smo se fokusirali, želimo da se koncentrišemo na ovo što nam sledi, ne bih više davao značaja tome, svako je dao svoje mišljenje, nadam se da ćemo ovim završiti priču o Asanu.