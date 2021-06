POSLE VELIKE DRAME ITALIJA ZAVRŠILA U ČETVRTFINALU EP: Austrija pala u produžetku!

Fudbaleri Italije savladali su Austriju u osmini finala Euro 2020. Duel koji je igran na Vembliju Azuri su dobili 2:1, a Federiko Kijeza u 95. minutu meča načeo Austriju, a Pesina uvećao na 2:0, dok je Kalajdžić u 114. minutu postavio konačan rezultat.

Od samog starta krenulo se sa tvrdom igrom. Kao što kliše kaže - gledali smo pravu takmičarsku utakmicu, a dve filozofije nisu dale prostora za improvizaciju.

Kada je prvo poluvreme u pitanju, Spinadžola je u 17. minutu probio po levoj strani. Dodao je odlično do Nikole Barele, a fudbaler Intera odlično šutira. Ipak, Danijel Bahman je uspeo nogom da ukroti tu loptu i pošalje je u korner.

Igrao se 32. minut, šutirao je iz velike udaljenosti Ćiro Imbobile, savladao je golmana Austrije, ali mu se isprečila stativa.

Igrao se 65. minut kada je Austrija došla do vođstva. Alaba je glavom prosledio loptu do Marka Arnautovića, a on glavom matira Đanluiđija Donarumu. Nakon pregleda VAR snimka Entoni Tejlor pokazuje da je golu prethodio ofsajd.

Do kraja regularnog dela meča nije bilo golova, a u prvom produžetku razigrala se Italija na oduševljenje okupljenih navijača na Vembliju.

Lajmer je u 95 minutu kasnio da sačuva Feredika Kijezu, a on uspeva da savlada Bahmana. Deset minuta kasnije Pesina koristi dodavanje iz neposredne blizine Belotija da uveća prednost na 2:0.

Igrao se 115. minut Šaub je izveo korner, a Kalajdžić se odlično snašao i smanjio zaostatak.

Italijani čekaju pobednika meča Belgija - Portugal, koji se igra u Sevilji u nedelju od 21 čas.