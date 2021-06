ENGLESKA U ČETVRTFINALU EP: Nemci pakuju kofere i idu kući!

Pretposlednji učesnik četvrtfinala na EURO 2020 je Engleska. Ova selekcija je u pravom reprezentativnom klasiku na "Vembliju" nadigrala Nemačku, koju je savladala s 2:0 (0:0).

Viđena je velika borba dva velikana, ali se Engleska snašla bolje, stvorila je više prilika, uspela da kazni greške protivnika, ali je utakmicu prelomila tek u samoj završnici.

Ulog koji nosi ovaj meč, naterao je i jedne i druge da krenu veoma oprezno, iako je tempo na "Vembliju" bio veoma dobar. Čvrsto se igralo s obe strane i niko nije imao previše vremena loptu u nogama. Uglavnom se vodila borba na sredini, a čim bi neko dobio loptu, odmah bi imao i protivničkog igrača "na leđima", te je to uslovilo i veliki broj grešaka. Engleska je bila nešto bolja tokom prvih 45 minuta, ali nije uspela da iskoristi prilike. Pre svega onu koju je Hari Kejn imao u nadoknadi prvog dela meča, ali je u tim momentima, uz kapitena Engleske, tragičar bio i Timo Verner, koji se takođe nije dobro snašao u izglednoj situaciji.

Nemačka je imala dobru priliku već u 10. minutu, kada je Gorecka oboren na ivici kaznenog prostora. Ulogu izvođača je imao Haverc, koji je nepotrebnim, kratkim pasovima, zakomplikovao situaciju i protraćio šansu. Nakon početnih 10 minuta pritiska Nemačke, Engleska je odbila nalet, a Sterling zapretio. Vezni igrač domaćeg tima je ušao u sredinu i gađao sa dvadesetak metara, ali se istakao Manuel Nojer.

Usledio je potom period mirnije igre, sve do 32. minuta. Tada je posle dodavanja Haverca, Timo Verner bio u stopostotnoj šansi, ali mu je Pikford "skratio ugao", a napadač Nemačke je šutirao pravo u njega. Hari Kejn je spavao sve do nadoknade prvog poluvremena, a onda se našao u stopostotnoj situaciji, koju nije uspeo da pretvori u gol. Kapiten Engleske je pokupio "otpadak" posle prodora Sterlinga, bio je sam pred golom, loptu gurnuo u prazan prostor, ali je zakasnio, a Humels uklizao i otklonio opasnost.

Samo tri minuta u drugom poluvremenu, bila su dovoljna Nemcima da zaprete. Kai Haverc je "uhvatio" polu-volej s ivice kaznenog prostora, posle odbitka, lopta je išla pod prečku, ali je Pikford maestralno reagovao i uspeo da je zakači vrhovima prstiju, te prebaci preko gola. Kada se očekivalo da će se žar ponovo rasplamsati, nije se desilo ništa. Mirno je bilo sve do 75. minuta, a onda na scenu stupa Rahim Sterling.

Ovaj fudbaler je prvo prekinuo napad Nemaca i dodao do Kejna, koji je uposlio Griliša. On je malo sačekao i proigrao Šoa po levoj strani, a ovaj je poslao loptu na vrh peterca gde je bio Sterling, koji je sve pratio i loptu zakucao u mrežu. On je postigao sva tri gola gola do tada za svoju selekciju na turniru, a "Vembli" je u tim momentima eksplodirao. Međutim, lako je moglo da se desi da vrlo brzo utihne.

Samo šest minuta nakon gola, Tomas Miler je sam izašao pred Džordana Pikforda, gađao je sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta prošla tik pored stative engleskog gola. Nakon propuštene prilike, nije se dugo čekalo na kaznu. Hari Kejn se u 86. minutu sjajno snašao na centaršut Griliša i pogodio glavom, te svojim prvim golom na turniru trasirao put Engleskoj ja četvrtfinalu. Na kraju, Gordi albion je konačno slavio, a da to nije rezultat 1:0, Pikford je i četvrti meč ostao nesavladan, a Joakim Lev se oprostio od kormila reprezentacije Nemačke.