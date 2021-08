Selektor posetio akademiju TSC-a: Oduševljen sam, ovo prevazilazi očekivanja

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković posetio je danas akademiju TSC-a i izrazio oduševljenje uslovima koji su stvoreni u Bačkoj Topoli za razvoj mladih talenata.

"Zaista sam oduševljen svime što sam ovde video, što daleko prevazilazi ono što sam očekivao. Ovde se vodilo računa o svakom detalju, ovo je sportski objekat na koji svi u TSC i cela Srbija treba da budu ponosni", rekao je Stojković nakon obilaska glavne zgrade i terena Akademije, saopštio je TSC.

Stojković je istakao da se u akademiji vodi računa o obrazovanju dece i o tome da redovno pohadjaju školu, što smatra da je izuzetno važno i za njihov fudbalski put.

On je dodao da niko ne može da garantuje odakle će iznići neka nova fudbalska zvezda, ali da je sigurno da su u Bačkoj Topoli stvorili uslove i za to.

"Ova deca imaju uslove da napreduju i da u jednom periodu života zakucaju na vrata reprezentacije", kazao je Stojković.

Istakao je da je fudbalska akademija TSC primer koji u Srbiji treba slediti.

"Lično verujem da su ljudi u Srbiji čuli za ovo, posebno u fudbalskoj javnosti. Mislim da širom Srbije treba pratiti ovaj primer, kako bismo omogućili deci da se kvalitetno edukuju i sportski razvijaju", dodao je Stojković i u šali rekao da bi voleo da je malo mladji i na mestu dece iz akademije.

Stojković se pri obilasku Akademije sreo i sa Mladenom Krstajićem, koji je takodje bio selektor Srbije, ali i reprezentativni kolega Stojkovića.

"Krle je bio zaista fantastičan defanzivni igrač. Veoma me raduje što ga, posle impresivne igračke karijere, vidim i u trenerskom poslu. Mislim da on poseduje iskustvo iz velikih klubova i verujem da zna da to prenese na svoje igrače", kazao je Stojković i dodao da je za TSC veoma važno što ima na mestu šefa stručnog štaba čoveka koji može da prenese veliko znanje na svoj tim.

Predsednik TSC Janoš Žemberi izrazio je zadovoljstvo posetom Stojkovića, istakavši da su ponosni na to što su do sada uradili na akademiji.

"Zadovoljni smo, ovo smo hteli da izgradimo. Naravno, tokom dosadašnjeg rada uočili smo šta je to što nam još nedostaje, a to je barem još jedan teren", rekao je Žemberi.

Prema njegovim rečima, cilj akademije u Bačkoj Topoli je da populariše fudbal, kao i da stvara dobre i kvalitetne igrače, od kojih će najbolji postati i reprezentativci.

"Već sada Bačka Topola ima reprezentativce. Pomenuću Dušana Tadića, koji nije izašao iz ove škole i nije imao ovakve uslove. Verujemo da će mnogi krenuti njegovim stopama, posebno sada kada uz sebe imaju i ovakvu akademiju", rekao je Žemberi.