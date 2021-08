PIKSI SE OBRATIO JAVNOSTI! Nisam menadžer, STOJIM IZA SPISKA! Oni koji mi se sviđaju iz Zvezde i Partizana NE MOGU DA IGRAJU za Srbiju! (FOTO)

Srbija će 4. septembra na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Luksemburg u nastavku kvalifikacija za Mundijal u Kataru, a meču će moći da prisustvuje oko 25.000 navijača, odnosno polovina kapaciteta.

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi obratio se danas javnosti.

- Mislim da je po imenima to ista grupa kao prošli put. To je grupa igrača u koje verujem, poseduju kvalitet za ono sta tražimo. Sposobni su da iznesu teret kvalifikacija. Tu su novi Svilar i Birmančevic, povratak Nastasića. Svi su zaslužili da se nađu na spisku. Verujem u kvalitet koji imam. Ne moram da obrazlažem ponaosob, stojim iza spiska i nisam pogrešio. Promene klubova igrača? Nisam im menadžer, to rade jer misle da im je bolje. To neće uticati na njihovu formu. Za neke i ne znam da su promenili klubove - rekao je selektor i dodao:

- Nebitno mi je da li je Nastasic u Fiorentini ili Šalkeu, a Birmančević? Radi se o momku koji je igrao za mladu reprezentaciju. Raduje me kao selektora da sam video odličnu formu. Otkako je otišao u Malme igra na zavidnom nivou. To je mene nateralo da ga pozovem. Da li će igrati ili ne, to je drugo pitanje. Formom i ponašanjem zaslužio je da bude na spisku. Ispada da ćemo Fiorentini uzeti pola tima. Drago mi je sto su na jednom mestu, zbog komunikacije i uigravanja. Dobro je što se Nastasić vratio u taj klub. Verujem da će pozitivno uticati na svoje saigrače, kako naše, tako i Italijane- kaže Stojković i dodaje:

- Računam na sve igrače. To sam rekao prvog dana. Na sve računam i pitanje je ko će krenuti, ko ući. Svi imaju respekt sa moje strane. Nalazimo se pred drugom fazom kvalifikacija. Period je veoma važan, pogotovo meč protiv Luksemburga i Irske. To su utakmice na koie želimo da usmerimo kompletan fokus i znanje. Namerno govorim za te dve utakmice, jer je meč sa Katarom bez značaja. Pretpostavljam da će protiv Katara neki igrači dobiti šansu. Nisam još odlučio, ali bliži se taj meč. Neki igrači koji su imali manju minutažu dobice sansu. Za Srbiju su najvazniji 4. i 7. septembar. Prokomentarisao je Stojković uspeh srpskih klubova u Evropi...

Oduševljen sam plasmanom Zvezde i Partizana. Strahovito dobar rezultat i za njih i za srpski fudbal. Stalno govorimo o koeficijentima i o dva predstavnika u LŠ. Na dobrom smo putu. Oni su pokazali da su apsolutno zasluženo ušli u grupe! Mnogo mi je drago što su oba kluba uspela!

- Iskreno, dosta igrača mi se sviđa iz Zvezde i Partizana. Ali, ako ćete iskreno, ti igrači koji se meni sviđaju ne mogu da igraju za Srbiju! Probali smo, pokušali, ali ne ide. Imaju druge pasoše i igraju za druge reprezentacije. Ali, u poređenju sa ovom grupom, mislim da je jasno svima u čiju korist taj kvalitet ide. Daleko od toga da ne respektujem te igrače. Imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača u reprezentaciji i nema potrebe da pravimo neki balans. Liga šampiona malo više traži, i ova takmičenja u kojim igraju su po meri. Za Zvezdu smo znali da će proći, a za Partizan smo očekivali. Mnogo lepih stvari se dešava u srpskom fudbalu. Raduje me i prvenstvo Srbije. Ovih 6 kola je odigrano je u fenomenalnoj atmsferi. Nemamo loš komentar za suđenje, VAR... Pratim mnogo utakmica i raduju me izjave trenera, podignuto je na viŠi nivo. Na dobrom smo putu da ne crvenimo. Mislim da je završena priča o sumnjivim rezultatima. Pre početka smo rekli da je ovo poslednja šansa da doživimo preobražaj. Sve su to lepe stvari, plus večiti koji ostaju u Evropi. Sve to je dobro, mnogo sam radostan zbog toga!

Sledi meč Srbije pred navijačima...

-Nisam uzbuđen pred debi pred publikom. Ali fudbal igramo zbog publike. Igramo ga zbog toga. Nadam se da ćemo to dočekati. Igre u martu me ne zanimaju. Ovo je druga faza. Ovo je nešto novo. Moramo da rešimo u našu korist. Prva borba je Luksemburg, pa Irska. To su borbe i faze. Pretpostavljam da će finale biti u Lisabonu. Mislim da je važnije da ražmisljamo o utakmicama ispred nas. Dotakao se selektor Srbije i prvenstva Evrope!

- Šteta što nismo bili! Imamo kvalitet da budemo tamo, ali nismo na veliku žalost! Propustili smo šansu jer nismo bili dobri! Popravićemo to - zaključio je Dragan Stojković.