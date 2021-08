DOBRO DOŠAO KUĆI! Kristijano Ronaldo se vratio u Junajted (VIDEO)

Vest je potvrdio klub sa Old Traforda.

„Mančester junajted sa velikim zadovoljstvom može da potvrdi da je postigao dogovor sa Juventusom o transferu Kristijana Ronalda, ostaju detalji oko ličnih uslova, vize i medicinskih pregleda.

Kristijano je petostruki dobitnik Zlatne lopte, osvojio je više od 30 trofeja tokom karijere, uključujući i pet titula Lige šampiona, četiri Svetska klupska prvenstva, sedam titula u Engleskoj, Španiji i Italiji, kao i Evropsko prvenstvo sa Portugalom.

Cristiano Ronaldo to Manchester United: HERE WE GO! Done deal between Juventus and Man United on permanent move. Cristiano has accepted the contract proposal from Manchester United and he’s coming back. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Medical to be scheduled soon.

CR7 IS BACK. Here we go. pic.twitter.com/WXfs3p6GFK