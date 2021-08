GOTOVO, CRVENA ZVEZDA DOVELA KAPITALCA U ŠPICU: Rišairo se razmišljao, ali na kraju stiže na Marakanu!

Bivši mladi reprezentativac Holandije Rišairo Živković naredne sezone nosiće dres Crvene zvezde.

Posle pregovora sa šampionom Srbije, brzonogi ofanzivac dao je potvrdan odgovor i pristao da se preseli u Ljutice Bogdana!

Živković je prethodnog vikenda boravio na Marakani, zatim pregovarao sa Zvezdanom Terzićem, ali je morao da razmisli o ponudi srpskog šampiona. Odlučio je da prihvati - saznaje Mozzart sport!

Otputovao je u Holandiju i posle nekoliko dana dao potvrdan odgovor. Rišairo Živković na Maraklanu stiže kao slobodan igrač posle raskida saradanje sa kineskim Čangčungom.

On je karijeru počeo u Groningenu, zatim za 2.150.000 evra prešao u Ajaks, ali se tamo nije najbolje snašao, pa je bio na pozajmicama u Viljem drugom i Utrehtu, pre no što je prešao u Ostande, zatim u Čangčun. Kasnije je bio i na pozajmicama u Šefild junajtedu i Guangdžou R&F-u, ali nakon što je prošao sve mlađe selekcije Holandije nije ostvario pun potencijal i dobacio do A reprezentacije.

I Fudbalski savez Srbije ga je želeo u jednom periodu, pošto je Rišairo odrastao sa majkom čije je prezime i uzeo nakon što ga je otac rano napustio. Često je dolazio i u Pirot kod dede, pa mu Srbija nije nimalo strana.

Tada ga Holanđani ipak nisu dali...