UDARNA FUDBALSKA VEST! Brazil se žalio FIFA, odluka doneta odmah - zabranjeno brazilskim fudbalerima iz Premijer lige da igraju!

Svetska fudbalska federacija je usvojila žalbu Brazilaca te će Čelsi, Mančester siti, Liverpul, Lids i Mančester junajted izmenjenih sastava igrati za vikend.

Ti timovi neće moći da računaju na svoje Brazilce jer im je FIFA uvela petodnenvnu zabranu.

Radi se o Alisonu Bekeru, Fabinju i Firminu iz Liverpula za utakmicu protiv Lidsa, dok taj tim neće moći da računa na Rafičnju.

Fred neće igrati za Junajted protiv Njukasla i Jang Bojsa u Ligi šampiona, dok će Siti na Lester ići bez Edersona i Gabrijela Žezusa.

Tijago Silva neće moći da bude u protokolu Čelsija za utakmicu protiv Aston Vile.

