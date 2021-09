TUGA! Preminuo legendarni fudbaler, bio je najbolji strelac u istoriji Totenhema!

Čuveni Engleski fudbaler i bivši napadač Totenhema, DŽimi Grivs preminuo je u 82. godini.

Dres Spursa nosio je od 1961. do 1970. Za to vreme je postigao 266 golova i do danas niko nije nadmašio njegov učinak.

Grivs je ponikao u Čelsiju. Za "plave" je debitovao 1957. i u naredne četiri godine postigao je 125 pogodaka. Usledila je kratka epizoda u Milanu, pa dolazak u Totenhem.

Osim pomenutih klubova, nastupao je i za Vest Hem, Brentvud, Čelmford, Barnet i Vudford. Karijeru je okončao 1980. godine.

U selekciji Engleske odigrao je 57 mečeva, uz 44 gola. Bio je deo tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1966. Član je Kuće slavnih engleskog fudbala.