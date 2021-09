STANOJEVIĆ PUSTIO 'MUŠKU SUZU' PRED NAVIJAČIMA! Otvorio dušu o ostavci, dešavanjima u klubu, kao i odnosu sa fudbalerima

Stanojević je na samom kraju obraćanja čak i zaplakao!

"Znate svi šta se desilo sa Asanom, otišao je i sve nas je ostavio. Bili smo hendikepirani. Nije bilo špica, igrao je Holender, nije bilo Asana, a Suma povređen. Rekao sam da će biti produžeci na tom meču i da Natho ne može da igra 120 minuta. Bio je plan da Suma uđe što kasnije, jer je to dodatnih 30 minuta. Sa svim tim problemima, odigrali smo 0:0 i prošli produžetke. Da nisu oni bili bolji od nas? Nismo ni mi bili bolji od njih. To je bio naš maksimum u tom trenutku...", rekao je Stanojević.

NE SPORIMO ZVEZDI NIŠTA!

"Tako je. Ne sporimo Zvezdi ništa, igraju Evropu. Nijednog trenutka nisam sporio to. Sporio sam nenormalnost da u 4 sezone izgubiš 4 utakmice. Kad vodite 1:0, a ne daš drugi gol, to je strahovit psihološki pritisak. A onda ovi drugi nemaju šta da izgube i krenu napred. Oni su bili zreli da prime drugi gol. Rekao sam im ako ne damo drugi gol, na poluvremenu sam im rekao, da nećemo pobediti utakmicu. Mi smo na 1:0 napadali, imali smo situacije. Nismo se pitali samo onaj prvi deo meča, posle toga jesmo".

O DERBIJU

Da li ste u svlačionici radili analizu posle utakmica i da li je Urošević rekao da li je napravio faul kad je poništen gol u derbiju?

"Lično ga nisam pitao. Meni je pre bio faul nad Vujačićem pre postignutog gola, a ovo za Uroševića... Pitaću ga pa ću reći na konferenciji za medije", poručio je Stanojević.

O GOLMANIMA

"Stojke je naš kapiten, on zove i javlja se. Kao da je tu, ja mu kažem idi tamo pusti nas više (šaljivo). Imamo izuzetne golmane, Neca nam ne da da Pop uvek bude prvi golman, Lukač je tu koji je branio penale u derbiju...", dodao je Stanojević.

O FIĆI STEVANOVIĆU

"Slažem se za malog Filipa Stevanovića, on je otišao sa nekom gorčinom i nezadovoljan. Pričao sam sa njim bezbroj puta. Komentarisali su da sam član albanske mafije i da Fali upravlja sa mnom. Jedini je Fića bio njegov igrač kod nas i nije bio zadovoljan na kraju. Ugojio se i on pet-šest kilograma kad nije bio u formi. Lično sam mu rekao, ti si već potpisao i ugojio si se pet-šest kilograma, ne možeš tako. Ali stavljaću te i igraćeš, ali ne zaslužuješ da budeš u 18 ili u 20 igrača. A Jović je možda trpeo zbog toga. Otišao je s gorčinom, ali nisi u formi, ugojio si se, tako sam mu rekao. Zašto bih ga sklanjao? Ja da sklanjam dečka koji je potpisao za Mančester siti? Pa kako drugi igrač neki da ode u Mančester siti ili Junajted? Možete sad da zovete i Čolića, malog Stojkovića (Denisa), reći će vam loše stvari o meni. Ali pitajte Jovića i Terzića i reći će vam suprotno. To je normalno u fudbalu. Fića je pravi grobar, dete Partizana, sve najbolje od srca mu želim i nadam se da će tamo napraviti nešto. Ne mogu svi da budu zadovoljni", rekao je Stanojević.

BAJBEK?

"Pogrešili smo oko njega, i struka i direktor. On je imao karijeru, bio je u PSŽ... MIslili smo da je to to, ali nije se adaptirao i niej se psihološki snašao. Zatvorio se, svojevoljno je otišao. Tek se skoro javio da želi sporazumno da raskine ugovor. Bio je plaćen sve što je bio ovde, posle nije bio plaćen jer nije radio, tako da mislim da će uskoro to da se završi verovatno", objasnio je Stanojević.

ZAMENA ZA SUMU?

"Dača Pantič je taj koji je planiran da bude iza napadača. Stvarno sam zadovoljan kako je Natho odigrao, ovo mu je najbolji derbi otkad je došao. Imamo osećaj da mi potcenjujemo naše igrače. Dajte mi jednog stranca u istoriji Partizana, setio sam se jednog, koji je imao bolju karijeru nego ovi ovde. Ja se sećam samo Tariba Vesta. Imate igrače koji su igrali u Benfici, Anderlehtu, Saragosi, to je moja trenutna ekipa. Koji to stranac može da dođe sa boljom karijerom nego neki domaći igrač? Vidite gde ovi naši igrači igraju. Sutra će taj Vlahović da se vrati u Paritzan i završi karijeru. I hoću da od Dače Pantića da probam da napravim više. Kvinsi Menig je takođe dobro ušao, ali nek se dokaže i on na velikim utakmicama", poručio je trener Partizana.



O FINANSIJAMA

"Što se tiče finansija, ja mogu da vam dam situaciju činjeničnu. Što se nas tiče, svi dobijamo redovne plate.. Kakva je finansijska situacija ne znam, šta se i koliko duguje... Sumi se ništa nije dugovalo, to sam pročitao, on je sam raskinuo ugovor i otišao je sa svim isplaćenim zaradama. Ima tih nekih dugova verovatno, ali mi taj problem nemamo. Vidim da je i Menig kupljen, ne znam da li je situacija ova ili ona. To je isto kao kad mi došao generalni direktor zašto ti igra ovaj ili onaj. Tako ni ja njega ne mogu da to pitam", rekao je Stanojević.

O ILIEVU!

"Neumesno mi je da komentarišem sportskog direktora, kao što je neumesno da igrač komentariše mene. Naš dogovor, sa ljudima iz kluba, da u celu ovu borbu uđemo dostojanstveno i da damo šansu regularnosti. Ako bude nešto što nije regularno, da tu iskočim ja i klub. Klub je ušao u totalni rat sa Savezom, izašli su iz Saveza i skupštine i ulazili su u ratove. A tu se i gubi energija... Sad idemo u smeru da probamo da ide sve kako treba, pozitivna energija oko srpskog fudbala. Nemojte sad da dižemo tu neku tenziju... Dobio sam potpunu podršku, niko iz kluba se nije ogradio o moje javne nastupe. Ne mogu ja da komentarišem predsednika i sportskog direktora, to je već neko drugo pitanje. Svi smo na istom zadatku, verujte mi", poručio je Stanojević.

JOŠ MALO O TAKTICI!

"Zadnji vezni... Imamo ih četiri i voleli bismo da imamo jednog defanzivnog zadnjeg veznog, jer je tu samo Zdjelar i imate Lolu Smiljanića koji je na zalasku karijere. Možda bi nam jedan falio, ali nije da nam 'gori'. Ne dovodimo igrače na silu, tražimo ako nađemo pravo rešenje", rekao je Stanojević i analizirao još neke igrače.

"Pantić je došao sa novom energijom i videli ste kako smo počeli sezonu. Pantić je bio iza napadača, on je bio taj koji se izborio pre Natha. Ali ne da se Natha, sledeća utakmica dva gola, pa ovo, pa ono. Volim dinamične igrače, koji ulaze u presing, ali ne da Natho! Dođe derbi, pa se pokaže. Može Dača da konkuriše i levo i može iza špica. Obnovio je povredu, Floru će početi Natho, ali ne znam kako će biti i u kom pravcu će ići. Gledam šta je najbolje u datom trenutku".

"Štulić je prošle godine imao neverovatnu šansu i mnogo šansi je dobio kad nismo imali drugog napadača. Rekao sam mu nisi dobro iskoristio tu šansu i tu nema ljutnje. Milovanović je iskorisito šansu na pripremama, ali mladi igrači igraju pa ne igraju i zato padaju u formi. Zato smo odlučili da on i Baždar imaju kontinuitet u omladincima, jer su pali našom greškom. Došao je ovaj mladi dečko iz Gane, videćemo da li može ili ne može, naravno da treba zamena za Rikarda...", zaključio je analizu Stanojević.



O JOVIĆU, MILETIĆU, MILJKOVIĆU...

"Jović... Mladi igrači strašno variraju. Pričao sam pred poslednju utakmicu s njim, sad su mnogo veća očekivanja od tebe, ati treba da to nosiš. I to je teško za mladog igrača. Sve je to prirodno. Namestio je dva gola na poslednjem meču i karakterna je osoba, radimo s njim. Biće on okej, sjajan je karakter i nema tu problema. Što se tiče Miljkovića, reći ću jednu stvar. Prošle godine smo primili najmanje golova u ligi, ove takođe. On mnogo donosi u odbrani i na defanzivnom skoku. Čuli ste Krstajića - kad je napad po desnoj strani, ja zapalim cigaru. Dosta se popravio, pojavljuje se i unapred i za mene dosta korektno radi. Evo gledajte sad ovaj derbi, niko nije tu mogao da prođe. Igramo malo i takmičarski. Imamo Živkovića u izvanrednoj formi, i prema napred... Sad su njih dvojica na 50-50 a bili su na 80-20 na početku. Evo Živković već počinje protiv Flore...", rekao je Stanojević.

"Zavisi za koju situaciju mi treba koji igrač, oni su sad 50-50 i Žile će biti protiv Flore, koji će nam doneti više napred, što navijači više vole. Miletića vidim na štoperu, dobro je igrao u Lučanima i to je to".

DA LI ĆE TU BITI I SLEDEĆE SEZONE?

"Teško se ostaje dugo ovde. Teško, nisam siguran da li ću ostati, teško da ću moći. To je strahovita potrošnja, mislim da je teško da ću ostati sledeće godine. Ali videćemo u kom pravcu će ići. Svako bi želeo da doživi sudbinu Ljubiše Tumbakovića, čovek koji nas je naučio šta znači Partizan. Ja sam osam godina bio u inostranstvu, od toga pet godina u Kini. Stvarno ne moram da idem u inostranstvu, najsrećniji bih bio da ostanem pet ili deset godina. Ali to je mnogo teško...", jasno je rekao Stanojević.



"MOŽEMO DO TITULE!"

"Mi možemo da uzmemo titulu. I to mi je najveći izazov. Možemo da osvojimo i Evropu, ali ovo mi je jedina želja, najveća želja. Jednom prijatelju sam rekao 'Je l' moguće da ti misliš da ne možemo da uzmemo titulu?'I on mi kaže 'nema šanse da nam dozvole da uzmemo titulu'. Ma neću to da slušam. Kako je Marko Nikolić uzeo titulu? Uvek će neko nešto reći", rekao je Stanojević.

O TAKTICI

"Rizikujem uvek. Ako u derbiju igram 2010. sa Markovićem i Šćepovićem i pobedili 0:2 i otišli na +7, to je zamene rizik. Ovde gledam samo kako da pobedim utakmicu, to mi je jedino što želim. Drugo je da svaki igrač pogine na terenu, da pokaže emociju i da igra 90 minuta za svakog navijača. Baš zbog tih koji dođu na stadion, koliko god da ih je. Ako ti u 60. minutu vodiš 2:0 i staneš, što bi on došao u nedelju u osam uveče? On hoće da 90 minuta parni valjak melje. Da bih te naterao da dođeš sutra. Tek je na četvrtom mestu, nažalost, da vodimo računa o tim nekim modernim taktičkim stvarima. Ja ne znam da li je Partizan nekad u istoriji dao toliko golova u prvih 10 kola", odgovorio je navijaču Aleksandar Stanojević.



PODNEO SAM OSTAVKU!

Stanojević je otkrio i da je posle finala Kupa Srbije, kada je Zvezda pobedila posle penala, odlučio da podnese ostavku, ali da ljudi iz kluba nisu hteli ni da čuju.

"Imali smo 19 pobeda, stabilizovali se i potom izgubili finale Kupa. Izgubili smo finale protiv Zvezde i podneo sam ostavku, iskreno, kad sam došao u klub. To je bio moralni čin, jer Partizan mora da osvaja trofeje i ulazi u Evropu. I ja sam iskrenu ostavku dao i otišao. Ljudi iz kluba su me vratili, nema potrebe da patetišem. Nema alibija", poručio je otvoreno Aleksandar Stanojević.

"Možete sve da me pitate, nema glupih pitanja, možete da pitate i uvredite, znam da nije maliciozno. Ovde osećam pravu grobarsku energiju, pitajte me šta god poželite, sve".



O DERBIJU I REAKCIJI

"Kad date gol na teškim utakmicama, znate vi gde vam je 90. minut? Vi da se radujete, a utakmica ko godina traje... Rekao sam momcima, stalno smo neka alibi priča, da pokažemo da smo bolji, ali Zvezda nam beži 10 bodova. Ja neću to. Onda nemaš pritisak. Nego sam im rekao sad im pokaži kad možeš da im pobegneš na pet bodova. Izlazimo na derbi - sramotno! Polupreplašeno, neki respekt... To je najveće razočaranje koje sam doživeo. Imaš dva boda prednosti, imaš svoj stadion, a mi počeli kao da smo četvrti na tabeli. Natho posle radi neke taktičke stvari koje sam mu rekao da ne radi, na njega nikad ne vičem. Pametniji, zna bolje fudbal od mene. Ja sam mu tad rekao svašta! Vrištao na njega, on posle minut postiže gol. I sad zamislite mene kao idem i skačem u siutaciji kad sam mu svašta rekao. A voleo bih da ste me videli kad je trebalo da postignemo gol i završimo derbi... Tako da, nemojte molim vas da pomišljate na neke gluposti", rekao je Stanojević o "neradovanju" posle gola u derbiju sa Zvezdom.

"Ja sam njemu rekao pre šest meseci da je teško da se uklopi. Napravio je prvi, drugi, treći problem. Ja sam tad pričao o njemu, kad je napravio treći problem. Staviću ga u tim iako nije možda zaslužio nekad, jer radim samo za Partizan. Radim i za sebe, da ne patetišem, naravno. Za Rikarda sečem vene jer dušu daje, za tri puta manje uslove je došao ovde da ide, igra pod injekcijama, gine", rekao je trener Partizana.

"Biće i poraza, ne možemo svaku utakmicu da pobedimo. Ideja svih nas u klubu je da zajedno podržimo fudbal u Srbiji, da ne budemo agresivni i negativni, već da iz pozitivne, mirne priče, podržimo i ligu i reprezentaciju. I ako dođe određeni trenutak da smo ugroženi, onda ćemo se boriti i rukama i nogama i svim silama. Rekao sam i igračima, hajde da viidmo ko će to nas da pokrade. Ali, vi ste tu prvi da niko ne sme da nas dira - uđi u utakmicu sa 800%, zgazi protivnika... Ono što se nas tiče, ne može tu niko da nas dira. Ako još imamo i podršku i od vas... Jer kad dođu ljudi na derbi, vide tri tribine kako pevaju. To je moć, zato niko ne sme da nas dira, mi smo institucija. Biće i ovoga i onoga, pretpostavljam, ali teško da ćemo dati da nas bilo ko dira. Je l' moguće da me branite da nisam slavio gol protiv Zvezde? Da me braniš da nisam član albanske mafije? Je l' moguće da me branite od toga?", zapitao se Stanojević.

"Kad sam to shvatio, onda sam rekao daj bre da kažem ja nešto. Pričaju da li smo rasisti ili ne znam šta, pa ja samo od stranaca crnce i dovodim. Čak mi je Raća Petrović jednom rekao da malo više forsiram Medu Kamaru nego domaće igrače, to mi kaže igrač koji je dao gol u derbiju i doneo titulu. Moreiru sam ja lično doveo kao pomoćnik Đukiću. Ja, lično. Naravno, Đukić je to prihvatio. Dolazi Tejgo, dolazi Adija, dolazi Rikardo... Bila nam sad dva momka iz Gane na probi...".

"Počeli smo utakmicu sa Dunajskom Stredom, ja sam posle 10 godina u Srbiji, bila je negativna energija, nešto se dešavalo. Niti nekog branim niti išta, jednostavno su se igrači loše osećali, nismo mogli da igramo. Počela utakmica sa Sočijem, evo sad se naježim na tu atmosferu. Santa Klara isto, nosi vas ta atmosfera. Ne treba meni ovo da ja tu nešto pričam, ali vi niste svesni koliko nam svaki aplauz znači. Partizanovu decu vraćam u klub samo jer strašno osećaju klub. Došao sam sa 13 godina u Partizan, ovde smo igrali i košarku...", kazao je Stanojević i potom zaplakao pošto se setio svega što je prošao sa Partizanom u kome je ceo život.

"I onda neko sumnja u naše igrače, pa se priča da ne volim strance. A ako sam nekog voleo onda je to Kleo, Natho...", objasnio je Stanojević i rekao da u klubu ima "zadovoljne" i "nezadovoljne" igrače koji bi hteli da igraju.

"Pratio sam dešavanja na mrežama, hteo sam da diskutujem o svemu što se piše. Očekivao sam veći broj ljudi koji su aktivni na tim mrežama, pa da domaćinski popričamo o svemu i da rešavamo neke nedoumice. Nismo svi istog mišljenja, ali baš iz razloga što su se pojavile nenormalne informacije, hteo sam da uđemo u komunikaciju. Ovo nije konferencija za štampu, ovo je čista priča gde želim da podelim s vama moja razmišljanja. Ne da vas uveravam ili ohrabrujem... Moji igrači su takođe opterećeni svim tim na mrežama, to je moj prvi motiv ovde što smo. Moje je da im objasnim da to nije realna slika".

"Očekivao sam ovde 5.000 ljudi spram toga kako je na mrežama", dodao je trener Partizana.

"Dobar dan svima, drago mi je da imam ovakvu mogućnost interakcije, da možemo da pričamo o svemu. Svi smo ipak na jednom zajedničkom zadatku i drago mi je za početak da smo svi ovde Grobari, što je za mene najvažnije", rekao je Stanojević na početku obraćanja.

Navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzima!

