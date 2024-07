Trudna Milica otvorila dušu: Sija u drugom stanju, podelila sve detalje o životu sa Terzom i susretu sa porodicom! (VIDEO)

Na samom početku emisije podelili utiske!

Upravo je počela emisija "Narod pita" voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Milicu Veličković i Lepog Miću.

- Snežana mi ništa nije zamerila. Pričali smo gde ćemo da provedemo dane u penziji i našu starost i kao i uvek bilo je kako ja kažem - govorio je Mića.

- Ja sam mislio da Snežana vedri i oblači - dodao je Darko.

- Ona drži sve pod kontrolom, slaže se sa mnom - poručio je Mića.

Darko je nakon toga upitao Milicu o njenom odnosu sa Borom Terzićem.

- Ja sam u njega bila sigurna 101% da on to želi i zato sam bila sigurna u sebe, koliko god da sam se tad uplašila. Ja sam znala da će da se promeni on, a i ja. Mi otkako smo se smuvali, a prvi smo par, pričali smo dosta puta o deci i porodici, verovatno kao i svi parovi, ali se nama to stvarno desilo. Ja sam znala da je to Terzina najveća želja - govorila je Milica.

- Da li si gledala snimak kad si uradila test? - upitao je Darko Tanasijević.

- Meni se na snimku vidi koliko sam pobelela. Meni se video izgubljen pogled. Meni prilaze svi i koga volim i koga ne, sve ih grlim i svi čestitaju. Meni je drago što se to desilo tamo, jer mislim da se nikad ne bi desilo da nije tad u "Eliti". Ne mogu da kažem da bih to ponovila jer sebi ne bih poželela taj osećaj ponovo, bila je u meni velika doza straha i sramote. Ni mama, ni ja još nismo svesne. Mi smo pričale više puta... Prvo me je pitala šta ćemo da radimo, nije me osudila jer je i ona mene dobila mlada, otac 20, a ona 18 godina. Dok sam bila unutra brinula sam se, sad sam lagana

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.