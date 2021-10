PUKLA PETARDA NA OLD TRAFORDU! Salah osramotio Junajted u najvećem derbiju Engleske! Navijači MASOVNO napuštali stadion!

"Redsi" su na "Old Traford" došli kao blagi favoriti zbog forme u kojoj se nalaze, ali su sa njega otišli kao apsolutni pobednici.

U kom smeru će ići utakmica postalo je jasno na samom početku, pošto je Nabi Keita već u petom minutu načeo mrežu Davida De Hee, posle asistencije Mohameda Salaha.

Već u 13. minutu je bilo 2:0, pošto je Diogo Žota duplirao prednost gostiju.

Šou Moa Salaha je krenuo u završnici prvog poluvremena, tačnije u 38. minutu kada je povisio na 3:0, a u nadoknadi vremena je naterao De Heu da četvrti put za poluvreme vadi loptu iz mreže.

Kako je završio prvi deo, Egipćanin je tako započeo drugi, pošto je u 50. minutu stigao do het-trika.

