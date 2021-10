TUGA U GLAZGOVU! Bivši trener Rendžersa, Evertona i reprezentacije Škotske preminuo u 73. godini

Smit je davne 1991. godine započeo svoj prvi mandat u slavnom klubu iz Glazgova. Osvojio je sedam vezanih šampionskih titula (13 trofeja), pa se preselio u Premijer ligu. Od 1998. do 2002. godine sedeo je na klupi Evertona, a 2004. godine dobio je priliku da predvodi reprezentaciju Škotske.

U klub sa kojim je pravio najveće uspehe u karijeri vratio se 2007. godine. Osvojio je još osam trofeja i 2011. otišao u zasluženu penziju.

Smit je bio i asistent čuvenom Ser Aleksu Fergusonu na Svetskom prvenstvu koje je 1986. godine održano u Meksiku.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN