VELIKI GUBITAK ZA ENGLESKU! Preminula legenda Premijer lige i jedan od poslednjih osvajača Svetskog prvenstva

Flauers je igrao u zlatnoj generaciji Volvsa koja je u drugoj polovini pedesetih godina prošlog veka osvojila tri titule šampiona engleske i bila dva puta druga.

Na Mundijalu 1966. bio je najstariji igrač potonjeg Svetskog šampiona. Nije odigrao ni minut, ali je malo nedostajalo da u legendarnom finalu, u kome su Englezi dobili Nemce sa 4:2 i okitili se jedinom titulom svetskih šampiona, zameni Džekija Čarltona koji je prethodnog dana imao jaku prehladu. U to vreme samo su 11 igrača na terenu dobijali medalje, ali je engleska Fudbalska asocijacija naknadno zahtevala od FIFA da se medalje dodele i ostalim članovima tima pa je Flauersu ta čast ukazana 2009. godine.

Ukupno je za Englesku odigrao 49 mečeva a ostaće upamćen kao najbolji penaldžija Albiona uz Alana Širera. Za Volvse je odigrao 515 utakmica, po čemu je peti na večnoj listi.

We are deeply saddened to announce the passing of club legend and vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.



A giant on the pitch and a gentleman off it. There will be many people remembering Ron today and all of our thoughts are with those who knew and loved him. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7