PORTUGALCI SU UBEĐENI DA ĆE NAS DOBITI! Srpski trener se javio iz Portugala, pa otkrio da su ORLOVI već prežaljeni!

Dileme više nema! Srbija će igrati u nedelju od 20.45 u Lisabonu protiv Portugala odlučujuću utakmicu u poslednjem kolu kvalifikacija za plasman na Mundijal i mora da pobedi.

Portugalu i bod iz meča sa Srbijom u Lisabonu u nedelju veče odgovara, ali javnosti koja je do skoro imala prvaka Evrope i pobednika Lige nacija nije se dopalo izdanje u Dablinu.

Srpski trener Predrag Jokanović, koji dugo živi u Portugaliji, kaže da je to postao uobičajen stav tamošnjih medija, koje su veliki uspesi poslednjih godina razmazili.

- Ovde su mediji vrlo kritički nastrojeni, a pogotovo su takvi postali otkako je Portugalija postala prvak Evrope i Lige nacija. Čim nema golova, ne dobije se utakmica, odmah kreću kritike! Svi su ovde ubeđeni da će nas dobiti. Opšti stav, koji može da se čuje i sa TV ekrana je da ako ne mogu da pobede Srbiju, ne treba ni da idu na Svetsko prvenstvo. Žorž Andrade, nekadašnji fudbaler Juventusa i Porta, takođe je rekao posle meča u Dablinu da je potpuno siguran da će Portugalija u nedelju veče izboriti plasman u Katar - priča Jokanović za Mozzart Sport.

Jokanović kaže da je očekivao onakav meč u Irskoj!

- Fernando Santos je takav trener, pravi taktičar. Postavio je utakmicu u Dablinu da ne izgube, da bi im protiv Srbije bio dovoljan i bod. Pritom, šestorica igrača su mu nedostajala, ostavio ih je na klupi pre svega zbog kartona. Mislim da ih je jedino malo poremetio crveni karton za Pepea. Jeste Fonte dobar igrač, ali je Pepe komandant odbrane, igra fenomenalno u 38. godini!

Ipak, zna Jokanović recept kako se može sa Portugalcima...

- Jedino što je to lakše reći nego učiniti... Mora im se 'sakriti' lopta. Da se ima veći posed od njih, naterati ih da trče za fudbalom, jer oni to ne vole. Njima je prirodno da oni drže loptu u nogama. Mi imamo igrače koji to mogu. Drugo - tranzicija. Kontra, polukontra, Kostić, šteta što Lazović ne može. Pogotovo su sad bez Pepea ranjivi. Mada, kad vidim da je i Nastasić otpao, pre njega Lazović i Đuričić, ispada da nama sada fali više igrača nego Portugalcima! Znate ko je u sjajnoj formi? Grujić! Vrhunsku utakmicu je odigrao protiv Milana. Ovde su komentatori ostali u čudu, sve vreme tokom meča su pričali o Marku!

Portugalci su u Lisabonu za sedam poslednjih godina izgubili kod kuće samo dve utakmice...

- Nema šta, Portugalija je favorit, ni oni se ne sećaju kada su propustili poslednji put neko veliko takmičenje. Pre neki dan su Danila pitali baš to, kada reprezentacija poslednji put nije igrala na Mundijalu i dečko se zbunio, nije znao odgovor. Čini mi se od 1998. da su redovni na svim velikim takmičenjima. Ali Srbija je dobro odigrala ove kvalifikacije, ima razloga za optimizam. Mitrović i Vlahović – ne zna se koji je u boljoj formi. Volim i jedne i druge, a nadam se pobedi Srbije, ipak će Portugalija kroz baraž lakše do Mundijala - nasmejao se Predrag Jokanović.