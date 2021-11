BOMBA U NAJAVI! Zlatan pred potpisom!

Njegov trenutni ugovor ističe u junu naredne godine.

Milan trenutno zauzima drugo mesto u Seriji A sa 32 boda, koliko ima i prvoplasirani Napoli, a sledeći meč igraju u subotu na gostovanju protiv Fiorentine.

🚨 Ibrahimovic and Milan will meet at the beginning of 2022 when the January window is over to discuss his contract extension until 2023. If his fitness level remains as it currently is going forward signing the renewal deal will be only a formality



