IBRAHIMOVIĆ SE OBRATIO GEJ FUDBALERU! Zlatan sa dve rečenice izazvao BURU na internetu! O ovome će se dugo pričati!

Vest je brzo odjeknula u svim medijima širom sveta, a povodom ove informacije oglasio se i Zlatan Ibrahimović.

Legendarni švedski fudbaler video je njegovu poruku na Tviteru, pa je odlučio da podrži Kavala uz nekoliko reči i zastavu duginih boja:

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect 🏳️‍🌈 https://t.co/WhQkl2H1u0