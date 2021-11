'BIO SAM LJUT!' Piksi otkrio kojom rečenicom je izboren Mondijal!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković otkrio je prvi put ključnu stvar - kako je uspeo da igrači ne potonu posle primljenog gola na startu.

- Bio sam ljut. Zato sam dobio žuti karton. Možda je to i pokrenulo igrače. Pre utakmice sam im rekao, ako primimo gol, hoću da ostanete mirni. Da utakmica traje 90 minuta. Kada smo primili gol odmah sam pokazao kapitenu Tadiću da ih smiri i da ostanu koncentrisani - prokomentsrisao je selektor.

Pojasnio je razliku rada u klubu i reprezentaciji.

- Raditi za klub je jedna stvar, a voditi svoju državu nešto sasvim drugo. Neverovatna želja u timu, pokazivanje zajedništva i kolektivnog duha koji krasi samo pobednike. Kada se igrači pojavljuju u Pazovi, stručni štab, svi! To je ispunjenje svih emocija, a vezane su za vašu državu. Ta odgovornost da predstavljate zemlju i da svako može da traži nešto. To vas tera i daje vam motivaciju i želju za uspehom.

Želeo je da naglasi:

- Ovih dana me svi hvale, ali neću se uobraziti. Presrećan sam karijerom, kada sam bio igrač. Sada sam u trenerskim godinama, nastavljam da dajem sve od sebe. Rezultati će biti kakvi budu. Reprezentacija budi najjače emocije, igraš za svoju zemlju i otadžbinu. Teško da može rečima da se objasni, mora da se oseti. Vidite koliko je jedna utakmica važna, pobeda i način kako si došao do nje usreći narod. To je moja satisfakcija, danima se priča o tome. Svi drugi se više raduju od nas samih, lepo je videti kada usrećite bar nečim naciju. Mi smo ponosni da smo oborili neke rekorde. Idemo direktno u Katar, od nedelje se naša zastava viori u Dohi. Za to smo se borili, sedmi smo u Evropi koji su to uspeli. Pre Italije, Portugalije, Švedske... Od 55 zemalja, samo 13 ide na Svetsko prvenstvo. Bilo je jako teško doći do Mundijala, a ovaj baraž je još teži. Dobro je da smo ga izbegli.

Zatim je rekao šta je poručio pulenima pred polazak na stadion.

- Momci, zapamtite jednu stvar. Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Dovoljno ste pametni da shvatite šta vam govorim.

Interesovalo je novinarku zbog čega se selektor Srbije odlučio za selektorski poziv.

- Ovaj posao je jako kreativan i zato ga volim. Pravite nešto, neka vrsta umetnosti. Ovo su misaone igre, akcije, kombinacije. Ne može svako da se bavi sportom, ako nema talenta i ne poštuje principe u igri. U košarci moraš da znaš veliki broj akcija kao recitaciju, fudbal isto tako. Da biste bili bolji od protivnika, moraš da se pridržavaš taktičkih zamisli. Sudar dva trenera, dve filozofije. Srbija igra sa tri u odbrani, Portugalija sa četiri, to je izazov. Imam mogućnost da pronalazim ideje. Nisam želeo da prihvatim da Srbi ne znaju da igraju fudbal. Mi smo mala zemlja, ali ponosna i talentovana. To važi i za fudbal, nešto nam je nedostajalo, a sada smo videli da to može. Nisam ja nikakav heroj, igrači su, ja sam dirigovao.