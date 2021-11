SRBIN OPČINIO EVROPU! Dušan može da bira gde će igratio - Juventus, Barsa, Real, Liverpul, Junajted Arsenal, Siti, Njukasl

Maestralni srpski napadač ne prestaje da oduševljava poklonike fudbala širom Evrope.

Mladi as Fiorentine je u subotu uveče uništio Milan i izazvao delirijum na stadionu "Artemio Franki". Srbin je postigao dva gola i upisao asistenciju u spektakularnom trijumfu Viole (4:3).

Vlahović je sa dva nova gola stigao do brojke 10 i izjednačio se na prvom mestu liste strelaca u Seriji A sa iskusnim Ćirom Imobileom.

🔥⚽️ Dusan #Vlahovic sta battendo record su record. Con le due reti siglate in #FiorentinaMilan ha eguagliato il numero di gol in #SerieA in un anno solare di #Hamrin. 27 le reti siglate finora nel 2021, proprio come il calciatore svedese nel 1960.



Fonte: Opta_Paolo pic.twitter.com/tngboJNA5k